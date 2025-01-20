Фігурантів затримали під час придбання зброї для здійснення злочину.

На першого заступника міністра охорони здоров’я готувався замах і це мала бути "відплата" за смерть жінки в лікарні, де він чергував в той день.

Про це повідомляє СБУ та прокуратура столиці. При цьому там не назвали прізвище посадовця, але на сьогодні в МОЗ один перший заступник міністра – Сергій Дубров. В спецслужбі повідомили, що затримано двох спільників, які збиралися ліквідувати посадовця найближчим часом.

"За матеріалами справи, зловмисниками виявилося двоє жителів Київщини. Вони декілька місяців стежили за першим заступником міністра, вивчали його розпорядок дня та маршрути пересування. Щоб ліквідувати посадовця із пістолета, вони тривалий час ходили у тир і практикували навички зі стрільби", - зазначили в СБУ.

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Підозрювані - це чоловік та жінка, підшукували продавця зброї на чорному ринку, але в момент передачі коштів за пістолет їх затримали в порядку ст. 208 КПК співробітники СБУ та Нацполіції.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу ("готуванням до кримінального правопорушення", "умисне вбивство").

Як повідомили в Київській міській прокуратурі, за даними слідства, у жовтні 2024 року в одній зі столичних лікарень внаслідок тяжких травм, отриманих під час ДТП, померла жінка. "Перший заступник міністра, який є лікарем-анестезіологом, в той день чергував у медзакладі. Попри серйозні травми внаслідок аварії, друзі жінки вважали, що у її смерті винен саме лікар, тому вирішили його вбити", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що підозрювані стежили за ним, орендуючи автомобілі та квартиру у житловому комплексі, де мешкає фахівець.

"Під час обшуків у фігурантів вдома вилучили зброю, набої, предмет, схожий на гранату, а також психотропні речовини. Вилучене направлено на експертизи, після отримання висновків яких буде вирішуватись питання про додаткову кваліфікацію дій підозрюваних", - деталізували у прокуратурі.

Напади на чиновників у Києві

В серпні 2023 року в Києві напали на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура.

За інформацією т.в.о. голови Нацполіції Івана Вигівського, правоохоронці затримали двох чоловіків, які готували напад на високопосадовця податкової служби.

Поліцейські змогли попередити напад саме в той момент, коли підозрювані з підготовленими бітами вже направлялись у бік під’їзду, з якого повинен був вийти потерпілий.

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