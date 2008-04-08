Опалювальний сезон завершено

Харків. 8 квітня. УНІАН. У зв`язку з підвищенням середньодобової температури зовнішнього повітря до +8 градусів і вище перший заступник голови облдержадміністрації Володимир БАБАЄВ підписав розпорядження про закінчення опалювального сезону.

Як повідомляє сайт ОДА, зідно з документом організаціям і підприємствам, які знаходяться у сфері управління облдержадміністрації, дозволяється закінчити опалювальний сезон у житлових будинках, школах, лікарнях, дитячих та інших закладах побутового і соціально-культурного призначення з 8 квітня 2008 року, а споживачам, приміщення яких обладнані індивідуальними опалювальними приладами, - з 1 травня 2008 р.

Райдержадміністраціям та виконкомам місцевих рад рекомендовано ухвалити відповідні рішення щодо закінчення опалювального сезону, а керівництву ВАТ «Харківгаз» та ВАТ «Харківміськгаз» запропоновано забезпечити своєчасне відключення газових опалювальних приладів згідно з чинними нормами і правилами.