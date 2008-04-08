Салигін знову береться за Авакова

Харків. 8 квітня. УНІАН. Голова Харківської обласної ради Василь САЛИГІН не виключає чергового висловлення недовіри губернатору Арсену АВАКОВУ.

Про це повідомляє «Сеть экстренного оповещения» з посиланням на програму «Влада народу» на телеканалі Simon.

«Буде внесено до порядку денного питання звіту губернатора. Я думаю, відповідну оцінку своїм діям Арсен Борисович АВАКОВ отримає 17 квітня на сесії Харківської обласної ради», – сказав В.САЛИГІН.