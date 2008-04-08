Харкову дали диплом на конкурсі «Краще місто СНД»

Харків. 8 квітня. УНІАН. Харків відзначено Дипломом огляду-конкурсу «Краще місто СНД».

Про це інформує сайт Харківської міськради.

Повідомляється, що 3-4 квітня в Москві проходив Міжнародний форум «Мегаполіс: XXI сторіччя», організований Міжнародною Асамблеєю столиць і великих міст (МАМ). В рамках форуму був організований Перший міжнародний огляд-конкурс «Краще місто СНД», у якому взяли участь понад 100 міст з 10 країн СНД.

За підсумками конкурсу Харків нагороджений Дипломом за номінаціями: «За впровадження інноваційних технологій в комунальному господарстві, за успіхи в благоустрої та озелененні міста, за успіхи в розвитку міського співтовариства».

Диплом одержав начальник управління комунального господарства Віктор КІТАНІН, який очолював на форумі харківську делегацію. Він також виступив з 15-хвилинною промовою, у якій наголосив на створенні в Харкові служби єдиного замовника КП «Житлокомсервіс», а також на досягненнях міста в частині озеленення, ландшафтного дизайну та установлення світломузичних фонтанів. На виставці, яка проходила в рамках форуму, у Харкова був свій стенд, де були представлені фотоматеріали, які дозволили учасникам з інших міст ознайомитися з напрацюваннями у сфері ЖКГ Харкова.

Досвідом Харкова, за інформацією В.КІТАНІНА, були особливо зацікавлені мери таких міст, як Астана та Мінськ, повідомляє сайт.