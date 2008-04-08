ВР сьогодні заслухає інформацію про Добкіна і Кернеса

Харків. 8 квітня. УНІАН. Сьогодні парламент планує заслухати інформацію Тимчасової слідчої комісії Верховної ради з розслідування обставин щодо фактів порушення Конституції України, законів України в сфері тарифних, майнових, земельних, бюджетних та фінансових відносин Харківським міським головою Михайлом ДОБКІНИМ та секретарем Харківської міськради Геннадієм КЕРНЕСОМ при виконанні ними службових обов’язків.

Як передає кореспондент УНІАН, також народні депутати планують розглянути проекти постанов про внесення змін до Регламенту ВР.

Крім того, передбачається розгляд законопроекту про Національну гвардію України.