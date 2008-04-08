В Росії закидали камінням український потяг

Суми. 8 квітня. УНІАН. Потяг Москва-Суми, що прямував 5 квітня зі столиці Росії до України невідомі закидали камінням.

Як повідомив УНІАН начальник вагонної дільниці Сумської дирекції залізничних перевезень Валентин ОВЧАРЕНКО, це сталося на території Росії перед станцією Сухиничі. Внаслідок інциденту були побиті 8 вікон у вагонах потяга, зокрема і у вагоні-ресторані.

«Документи щодо пошкодження рухомого складу Сумської залізниці передані до правоохоронних органів. Наразі українські правоохоронці передали справу російській стороні для виявлення та затримання злочинців. Думаю, що найближчим часом усі вони будуть затримані, а збитки будуть відшкодовані», - сказав В.ОВЧАРЕНКО.

За словами начальника вагонної дільниці, того ж дня всі пошкоджені вікна у вагонах були замінені на нові і ввечері потяг Суми-Москва знову вирушив у рейс.