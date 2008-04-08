Депутати не захотіли слухати звіт ТСК по Харкову

8 квітня Верховна рада України відмовилася включити до порядку денного питання про заслуховування інформації Тимчасової слідчої комісії ВР з розслідування зловживань Харківської міської влади і проект постанови щодо проведення дострокових виборів мера Харкова та Харківської міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, за включення до порядку денного проголосували лише 212 народних депутатів з 447, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомив голова ТСК Олег ЛЯШКО, 1 квітня відбулося друге засідання комісії. При цьому, наголосив він, з 9-ти членів ТСК на засіданні були присутні п`ятеро.

Водночас, за його словами, член фракції Партії регіонів Василь ГРИЦАК згодом покинув засідання ТСК. «Таким чином, фракція Партії регіонів саботує роботу комісії і робить усе можливе, щоб при владі у Харкові залишились корупційні представники», - сказав він.

О.ЛЯШКО запропонував сьогодні не заслуховувати звіт ТСК, якщо одночасно не буде розглянуто проект постанови про проведення дострокових виборів у Харкові.

Таку пропозицію голова Верховної ради України Арсеній ЯЦЕНЮК поставив на голосування, однак вона не набрала необхідної кількості голосів.

У свою чергу, член фракції Партії регіонів Олена ЛУКАШ наголосила, що до Тимчасової слідчої комісії надійшли документи з Харківської міської ради, які не підтверджують фактів зловживання з боку мера міста Михайла ДОБКІНА