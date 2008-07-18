Салигін не купуватиме гороховий суп у Авакова

Харків. 18 липня. УНІАН. Голова Харківської облради Вапсиль Салигін не купуватиме гороховий суп у губернатора.

Про це Салигін сказав, закриваючи пленарне засідання ХХХ сесії обласної ради.

«Я обов`язково візьму участь у фестивалі. Але суп купувати не буду», - сказав він, передає офіційний сайт голови облради.

Арсен Аваков на прес-конференції пообіцяв кулінарне дійство разом із замом Віктором Звєрєвим, але попередив: блюдо буде недешевим. «Я під здивованими поглядами публіки зварю з Віктором Олександровичем дуже дорогий суп. Дуже дорого продаватимемо. Беріть грошей більше». Гроші підуть одному з дитячих будинків.