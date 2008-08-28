Пожежу ліквідовують більше 1,5 тис. осіб

Київ. 28 серпня. УНІАН. До ліквідації надзвичайної ситуації на складах боєприпасів у Харківській області задіяно 1558 осіб і 168 одиниць техніки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, о 16.50 27 серпня до МНС надійшла інформація про те, що на Харківщині біля міста Лозова, на відкритій ділянці технічної території військової частини А0829 Міноборони (загальна площа 494 га) сталося загоряння сухої трави з подальшим поширенням вогню у напрямку сховищ боєприпасів.

О 16.15 були зафіксовані перші вибухи боєприпасів. Із трьохкілометрової зони евакуйовані 6 тис. 500 осіб, у тому числі з Лозової – 4 тис. 500, із прилеглих сіл та військового містечка 2 тис. осіб. Евакуаційні заходи тривають.

Рух пасажирських потягів через залізничну станцію Лозова організований за резервною схемою. Розгорнутий пункт життєзабезпечення населення та надання медичної допомоги. За попередньою інформацією, жертв немає.

Евакуйованому населенню надається допомога.

До ліквідації надзвичайної ситуації задіяні 1558 чоловік і 168 одиниць техніки, у тому числі 292 рятувальники, 74 одиниці спецтехніки та гелікоптер МНС; 340 військовослужбовців і 34 одиниці спецтехніки Міноборони; 875 співробітників і 35 одиниць техніки МВС.

Станом на сьогоднішній ранок на технічній території військової частини спостерігаються вибухи різної інтенсивності. Осколки боєприпасів, які вибухають, не розлітаються за межі території військової бази. На місці працюють штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та опергрупа МНС. Загальну координацію безпосередньо на місці здійснює міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА.

*** 61-й арсенал Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗС України, розташований поблизу міста Лозова на Харківщині на загальній площі 494 га. Обсяги зберігання на арсеналі становлять близько 95 тисяч тонн боєприпасів.