Як звикнути до літнього часу

В ніч із суботи 28 на неділю 29 березня стрілки годинника переводяться на годину вперед — країна переходить на літній час. Як відомо, це робиться з метою економії електроенергії. В той же час не припиняються розмови про те, що така зміна ритму впливає на здоров`я людини. Щоб визначити, чи це так, ми поговорили з Олегом Чабаном, психіатром, професором, доктором медичних наук, завідуючим відділенням соматоформних розладів.

За словами фахівця, зміна ритму дійсно може відбиватися на здоров`ї. Але не у всіх. Це пов`язано з тим, що всередині нашого організму існує свій біологічний годинник. І він орієнтуються не по стрілках годинника, а по світловому дню. На шкіру потрапляє світло — виникає сигнал прокидатися, світло зникає — з`являється сигнал спати (яскравіше, ніж у людини ці ритми простежуються у тварин, наприклад у ведмедів, які взагалі непробудно сплять всю зиму). При переході на літній час людям доведеться вставати на годину раніше. Причому різко, а та частина нервово-ендокринної системи, яка забезпечує біологічний годинник, не любить нічого різкого, — для неї це стрес. І якщо людина з 100%-м здоров`ям перенесе це насильство без наслідків, то для когось це може спровокувати збій у роботі всього організму.

В групі ризику — люди з хронічними захворюваннями і ті, хто важко переносить ненормований робочий день. У цьому випадку можуть загостритися серцево-судинні хвороби (в першу чергу гіпертонія, дистонія), а також психічні захворювання (найчастіше — депресії). Може з`явитися тривожність, сонливість, підвищена стомлюваність.

Хворобливий період може продовжуватися від двох тижнів до місяця — саме стільки часу потрібно організму, щоб підлаштуватися до нового часу.

Корисні поради

Переходьте на літній час поступово. За декілька днів до переводу стрілок заводьте будильник щодня на 10—15 хвилин раніше. Тобто у п`ятницю встаньте не в звичні 7.00, а, скажімо, в 6.45. Увечері ляжте спати раніше і у суботу вже постарайтеся прокинутися о пів на сьому. Тоді у понеділок, коли треба буде йти на роботу за старим часом о 6.00, ви адаптуєтеся плавніше — якщо ж перестати спати на годину менше відразу, це буде стресом.

Готуйте сніданок з вечора. Щоб уранці не ходити злим по квартирі з думками «що ж приготувати на сніданок?», неспішно приготуйте його з вечора, причому обов`язково смачний. Так ви заощадите 20 дорогоцінних вранішніх хвилин і не випробовуватимете стрес від браку часу і приготування їжі нашвидкуруч.

Включайте після пробудження веселу музику. Наприклад, підійде якийсь забійний рок-н-рол. Збираючись, знайдіть хвилинку, щоб потанцювати перед дзеркалом, це послужить легкою зарядкою, розворушить вас і додасть гарний настрій на півдня.

Прокинувшись, відкривайте штори. Якщо спальня завішена шторами, обов`язково відкрийте їх, підійдіть до вікна і подивіться на яскраве світло декілька хвилин. Потрапляючи на шкіру, світло дає біологічному годиннику сигнал прокидатися.

Дмитро Гуцало www.segodnya.ua