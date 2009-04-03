Чоловік вніс із Росії в Україну 16 пістолетів

Харків. 3 квітня. УНІАН. В Харківські області затримано чоловіка, який проніс із Росії через державний кордон в Україну 16 пістолетів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківського прикордонного загону, сліди перетину кордону однією особою з Росії в Україну були виявлені нарядом відділу прикордонної служби України «Веселе» сьогодні вранці.

По сліду одразу ж було вислано оперативно-пошукову групу. За 1 кілометр від кордону правоохоронці наздогнали чоловіка, який назвався 50-річним жителем прикордоння. В сумці затриманого співробітники Держприкордонслужби виявили 16 пневматичних пістолетів «Байкал».

Обставини правопорушення з’ясовуються, вилучену в контрабандиста зброю планують передати до митниці, повідомили у прес-службі.