У Металісті гратиме новий аргентинець

Харків. 6 липня. УНІАН. Наступного сезону у складі харківського Металіста гратиме 22-річний аргентинець Ернан Даніель ФРЕДЕС.

Як пише спортивна преса, аргентинський універсал, що здатний закрити як праву, так і ліву бровку, приїде до Харкова на правах річної оренди. Якщо все складеться добре, за рік трансфер ФРЕДЕСА може бути викуплений за 3 млн. дол. Українці увели аргентинця буквально з-під носа турецького Трабзонспора, пише Футбол Росії з посиланням на ItaSportPress.