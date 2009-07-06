Сьогодні Металіст підпише контракт із Фредесом

Харків. 6 липня. УНІАН. Сьогодні може бути підписаний контракт Металіста з 22-річним аргентинцем Ернаном Даніелем ФРЕДЕСОМ.

Про це повідомляє прес-служба харківського клубу з посиланням на спортивного директора Металіста Євгена КРАСНИКОВА.

«Зараз Ернан знаходиться в Харкові. Він уже був на стадіоні, і якщо нічого не перешкодить, то завтра (у понеділок, 6 липня – ред.) буде підписаний контракт, а у свою чергу АСЕВЕДО відправиться у зворотному напрямі в аргентинський клуб «Індепендьенте».