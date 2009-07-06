У понеділок синоптики обіцяють дощі й грози

Прогноз Укргідрометцентру

Харків. 6 липня. УНІАН. Сьогодні в Україні очікуються місцями короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с (у східних, північно-східних областях, а вдень і на Закарпатті та Прикарпатті повсюди дощі). Вітер північно-західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27° (в Карпатах вночі 9-14°, вдень 12-17°); у південній частині вночі 16-21°, вдень 26-31°. У Київській області - місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°; у Києві вночі 13-15°, вдень 23-25°.

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