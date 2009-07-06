Аваков привітав Петтіта з Днем незалежності США

Харків. 6 липня. УНІАН. Напередодні Дня незалежності США голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ надіслав поздоровлення Тимчасово повіреному у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Пану Джеймсу ПЕТТІТУ.

Як повідомляє сайт ОДА, своєму листі керівник області відмітив, що День незалежності - видатна подія для США та її жителів, яка за свого часу вплинула не лише на розвиток Америки, але й послужила потужним поштовхом для інших народів світу у їхньому прагненні до незалежності, стала підтвердженням таких всесвітньо визнаних цінностей, як демократія та свобода.

«Я дуже високо ціную двосторонні відносини, що склалися між нашими країнами, та запевняю Вас, що Харківська область була й залишається відкритою для тісної плідної співпраці із США. Отже, дозвольте мені побажати Вам та у Вашій особі всьому американському народу міцного здоров`я, довгих років життя, творчого натхнення, нових здобутків та звершень на благо процвітання країни», - йдеться у посланні А.АВАКОВА.