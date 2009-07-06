Ющенко хоче знати, що там у Росії за душею

Харків. 6 липня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір доручити правоохоронним органам перевірити проекти і програми, які реалізує російська сторона в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив у неділю журналістам у Севастополі.

«Декларувати проголошення держави - це одне, а мати в душі Україну - це набагато складніше, і тому коли ми говоримо про становлення держави, очевидно, проти України буде десятки проектів, щоб вона не відбулась. Досить часто сьогодні, у тому числі і в російських ЗМІ, називають Україну або штучною державою, або випадковою державою. Переконаний, що українська нація повинна твердо розуміти, що її найпрекраснішою, наймилішою мрією, як будь-якої нації, є створити власну державу. І 18 років тому це відбулося».

Водночас, на думку В.ЮЩЕНКА, «для того, щоб наповнити українську державу українською мовою, українською історією, українською традицією, у тому числі і військовою, унікальною, великою, яка творилася на цій землі, українській, севастопольській землі, наповнити багатьма атрибутами, які характерні для держави, це шановні громадяни, є наша робота».

Як додав В.ЮЩЕНКО, «те, що паралельно будуть проекти проти Української держави… - це проекти недружні, і до цих проектів треба ставитися, з однієї сторони, консолідуватись, демонструвати власну, національну солідарність, бути свідомими того, що це проекти, які налаштовані не тільки проти держави в цілому - проти вас, проти вашої родини, проти ваших дітей. Це ті проекти, які приносять нестабільність, чвари».

На переконання Президента, «мудрі політики - незалежно від того, представляють вони велику чи маленьку країну - повинні дбати про те, що у відносинах народів повинні панувати взаємопорозуміння, дружба, а національна державна політика однієї і другої повинна бути адресована на формування рівних принципів відносин, дружби, порозуміння».

За словами глави держави, «кінець кінцем, прийдуть мудрі політики, і дружба між сусідами як одна із ключових цінностей буде посилюватися і відновлюватися. Тому, такого роду проекти - це не ті проекти, які бажають мати люди. Це не ті проекти, які потрібні для українсько-російських відносин, це провокації проти України».

Як наголосив В.ЮЩЕНКО, «якщо вони межують з законом, я просив би, щоб відповідні правоохоронні органи зайнялись аналізом відповідності діяльності цих програм, цих ініціатив законам України. Якщо вони протирічать законам України, такі проекти не повинні існувати».