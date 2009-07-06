Курс долара в обмінниках Києва

Харків. 6 липня. УНІАН. Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,82 грн./дол., що на 0,4% дешевше порівняно з 5 липня, продають – по 7,90 грн./дол., курс майже не змінився відучора. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,70-7,85 грн./дол., з продажу – 7,85-7,95 грн./дол.

Сьогодні середній курс купівлі євро в українських банках трохи знизився порівняно з 5 липня, і складає 10,88 грн./євро, продажу – підвищився на 0,6% - до 11,13 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,70-10,96 грн./євро, з продажу – в межах 11,00-11,25 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні знизився на 2,5% порівняно з 5 липня, і складає в середньому 0,2371 грн./рубль, продажу – трохи підвищився, до 0,2521 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,195-0,249 грн./рубль, з продажу – 0,24-0,28 грн./рубль.

Столичні комерційні банки купують долари в середньому по 7,80 грн./дол., що на 0,5% дешевше, ніж учора, продають – по 7,90 грн./дол., трохи дешевше.

Середній курс покупки євро в київських банках складає 10,86 грн./євро, що на 0,3% дешевше порівняно з 5 липня, продажу – 11,12 грн./євро, на 0,5% дорожче.

Курс купівлі російського рубля в київських банках знизився на 2,9% порівняно з 5 липня, і складає в середньому 0,2363 грн./рубль, продажу – підвищився на 0,4%, до 0,2528 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,75/7,87 грн., євро – 10,80/11,10 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,70/7,86 грн., євро – 10,60/11,20 грн., рубль – 0,23/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,80/7,85 грн., євро – 10,75/11,09 грн., рубль – 0,24/0,26 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 6 липня, складає: гривні до долара США – 7,6377, до євро – 10,699654, до російського рубля – 0,24442.