Минулого тижня на Харківщині втопилося 20 осіб

Харків. 6 липня. УНІАН. Минулого тижня, з 28 червня по 4 липня, на території Харківської області втопилося 20 чоловік.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області.

За даними прес-служби, найбільше - 4 осіб - втопилося на території Харківського району, по 2 осіб - у Борівському, Зміївському, Чугуївському та Красноградському районах.

За місцем загибелі 11 осіб потонуло на ставках, 4 - на річці Сіверський Дінець, 2 - на Краснооскольському водосховищі.

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій ще раз висловило стурбованість станом справ із травмуванням та загибеллю людей на воді. У зверненні до харків’ян МНС просить людей дотримуватися основних вимог безпеки. За даними Міністерства, більшість людей гине через купання в необладнаних місцях. Нещасні випадки найчастіше трапляються при порушенні правил поведінки на воді.