Курс долара у комбанках Харкова

Долар 7,675 - 7,8 грн.

Харків. 6 липня. УНІАН. На 6 липня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,8 грн. (продаж - 7,91 грн.), євро - 10,85 грн. (11,15 грн.), Базис - 7,675 (7,68), 10,81 (11,08), Меркурій - 7,69 (7,79), 10,8 (10,95), Реал-банк - 7,8 (7,89), 10,87 (11,08) відповідно. Як повідомляв УНІАН, на 6 липня НБУ встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 763.7700 (на 3 липня – 763.8400) 100 EUR – 1069.9654 (на 3 липня – 1073.1188) 10 RUR – 2.4442 (на 3 липня – 2.4541).

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