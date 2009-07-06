Уряд націлює ХАЗ на експорт літаків

Харків. 6 липня. УНІАН. Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо створення умов для виконання експортних контрактів Харківським державним авіаційним виробничим підприємством (ХДАВП).

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Міністерства промислової політики України, про це поінформував міністр Володимир НОВИЦЬКИЙ.

«Прийнято проект постанови КМУ «Про створення умов для виконання експортних контрактів Харківським державним авіаційним виробничим підприємством», - сказав В.НОВИЦЬКИЙ.

За його словами, проектом документу передбачено збільшення у встановленому порядку статутного капіталу ХДАВП на суму виниклої кредиторської заборгованості за коштами державного бюджету (150,3 млн. грн.), перерахованих цьому підприємству для будування двох літаків АН -74ТК-300Д лізинговою компанією ВАТ «Укртранслізінг». Після чого, передбачається передача майнових прав від ВАТ «Укртранслізінг» ХДАВП на ці літаки згідно з договором, підписаним між ВАТ «Укртранслізінг» та державним авіаційним підприємством «Україна». В результаті планується реалізація ХДАВП зазначених літаків іноземному замовнику.

Зокрема, В.НОВИЦЬКИЙ відзначив, що з огляду на те, що виконання раніше підписаних контрактів з будівництва АН -74 потребує додаткового виділення 350-400 млн. грн. бюджетних коштів, то реалізація проекту постанови дозволить мінімізувати навантаження на бюджет цього року, покращити фінансовий стан підприємства, добудувати та реалізувати літаки без додаткового бюджетного фінансування за кошти іноземних замовників.

Прес-служба нагадує, що урядом та зокрема, Мінпромполітики здійснюється систематична робота щодо фінансового оздоровлення вітчизняних підприємств авіабудівної галузі. Так, уже підписано документи, якими передбачено випуск облігацій підприємств під гарантії уряду. Наразі вирішується питання щодо реструктуризації їхньої заборгованості перед банками.