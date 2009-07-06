До Харкова їдуть агенти «Moody’s»

Харків. 6 липня. УНІАН. Представники міжнародного рейтингового агентства «Moody’s» відвідають Харків.

Як повідомляє сайт міськради, міським управлінням з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку розпочато роботу з організації робочої зустрічі представників міжнародного рейтингового агентства «Moody’s» з представниками Департаменту економіки та комунального майна, Департаменту комунального господарства та Департаменту бюджету і фінансів Харківської міськради, яка запланована на 6 серпня поточного року.

Представники «Moody’s» Олександр Проклов та Олена Федермеєр прибудуть до нашого міста для проведення чергового моніторингу інвестиційних можливостей Харкова. Також, в рамках підготовки нашого міста до чемпіонату Європи 2012 року планується відвідати аеропорт та стадіон «Металіст». Головною метою зустрічі є присвоєння Харкову кредитного рейтингу та викликати довіру до нашого міста потенційних інвесторів.