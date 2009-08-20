Металісту не таланить розлучитися з Динамо
12:43, 20 серпня 2009Харьків
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Пари 1/8 фіналу Кубку України з футболу
Харків. 20 серпня. УНІАН. За результатами жеребкування, яке відбулося 19 серпня, в 1/8 фіналу Кубку України з футболу зустрінуться:
Волинь - Кривбас
Фенікс-Іллічевець - Дніпро
Сталь (Алчевськ) - Оболонь
Кримтеплиця - Металург З
Таврія - Іллічівець
Металург Д - Карпати
Єдність (Плиски) - Шахтар
Металіст - Динамо
Матчі будуть зіграні 12 вересня.
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