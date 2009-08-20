Металісту не таланить розлучитися з Динамо

12:43, 20 серпня 2009
Харьків
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Пари 1/8 фіналу Кубку України з футболу

Харків. 20 серпня. УНІАН. За результатами жеребкування, яке відбулося 19 серпня, в 1/8 фіналу Кубку України з футболу зустрінуться:

Волинь - Кривбас

Фенікс-Іллічевець - Дніпро

Сталь (Алчевськ) - Оболонь

Кримтеплиця - Металург З

Таврія - Іллічівець

Металург Д - Карпати

Єдність (Плиски) - Шахтар

Металіст - Динамо

Матчі будуть зіграні 12 вересня.

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