Станцію метро «Олексіївська» можуть пустити до літа 2010 року

Харків. 14 вересня. УНІАН. Станцію метро «Олексіївська» можуть здати в експлуатацію до середини 2010 року.

Про це повідомляє сайт Харківської міськради з посиланням на начальника ДП «Харківський метрополітен» Сергія МУСЄЄВА.

За його словами, як тільки завершиться процедура оформлення отриманих з держбюджету 75 млн. грн., міська влада обговорить це питання, і відразу ж після затвердження Харківським міським головою Михайлом ДОБКІНИМ графіків робіт будівництво станції метро «Олексіївська» буде продовжено.

«Будівельний майданчик сьогодні охороняють, на ньому тривають протиаварійні роботи. Підготовчий етап для продовження робіт сьогодні не розпочатий, але в той же час ми на 100% готові це зробити», - запевнив С.МУСЄЄВ.

На його думку, до середини 2010 року нова станція метро розпочне працювати.