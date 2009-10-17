У Харкові на маршрутах з’явилися трамваї і тролейбуси (доповнена)

Харків. 17 жовтня. УНІАН. Сьогодні у Харкові на маршрути вийшла частина трамваїв і тролейбусів страйкуючого Комунального підприємства «Міськелектротранс».

Як повідомив кореспонденту УНІАН представник «Міськелектротрансу», на лінії зранку вийшли вагони з усіх чотирьох – двох трамвайних і двох тролейбусних – депо.

На міських маршрутах працюють 55 трамваїв Жовтневого і 18 трамваїв Салтівського депо, а також 25 машин з двох тролейбусних депо – загалом це 60% і 30% рухомого складу «Міськелектротрансу» від плану виходу за суботнім і недільним розкладом (у будні на лінії виходять 224 трамваї і 160 тролейбусів), повідомив співрозмовник агентства.

Представник профспілки одного з депо пояснив, що в п’ятницю,16 жовтня, відбулися збори колективів, на яких частина водіїв і кондукторів оголосили, що «хочуть працювати». Після пікетування міськради, яке відбулося в четвер, 15 жовтня, пояснив він, людям пообіцяли, що 27 жовтня розпочнеться виплата заборгованої зарплати, «і вони повірили».

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня колектив ХКП «Міськелектротранс» оголосив безстроковий страйк з вимогами вплати зарплат. У перший день акції протесту не приступили до роботи всі чотири - два тролейбусні і два трамвайні – депо Харкова, роботу призупинили 2421 із 3630 працівників підприємства – в основному водії і кондуктори. На лінії загалом не вийшли 233 трамваї і 179 тролейбусів. За даними профкому підприємства, зарплата не виплачується з травня цього року. Загальна сума боргу із зарплати на сьогодні становить близько 30 млн. грн. Загалом керівництво «Міськелектротрансу» очікує отримати близько 38 млн. грн., враховуючи інші свої обов’язкові витрати.

10 жовтня прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО дала доручення Міністру праці та соціальної політики Людмилі ДЕНИСОВІЙ, міністру з питань житлово-комунального господарства Олексію КУЧЕРЕНКУ, виконуючому обов’язки міністра фінансів Ігорю УМАНСЬКОМУ, а також голові Харківської облдержадміністрації Арсену АВАКОВУ та меру Харкова Михайлу ДОБКІНУ вжити невідкладних заходів для погашення заборгованості із зарплати працівникам ХКП «Міськелектротранс».