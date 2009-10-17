Збірна Гани стала чемпіоном світу з футболу (U-20)

Харків. 17 жовтня. УНІАН. Збірна Гани з футболу виграла чемпіонат світу у віковій категорії U-20 (до 20 років), повідомляє Kharkiv EURO.

Цього року чемпіонат проходив у Єгипті.

У фінальному матчі ганці в серії пенальті з рахунком 4:3 переграли збірну Бразилії.

Основний і додатковий час не виявив переможця. В серії післяматчевих пенальті були биті фаворити турніру, пише Football.ua.

Команда Ганії грала в меншості близько години - на 37-й хвилині був вилучений захисник Даніель Аддо. Героєм зустрічі називають воротаря Даніеля Агуея. Він блискуче захищав ворота і парирував два бразильські пенальті в післяматчевій серії.

Раніше молодіжна збірна Гани двічі доходила до фіналу. 1993 року в Сіднеї африканці поступилися бразильцям - чотириразовим чемпіонам світу в цій віковій категорії.

Чемпіонати світу для футболістів категорії U-20 проводяться з 1977 року. Переможцем першого турніру стала збірна СРСР. Шість разів чемпіонами (першість проходить раз на два роки) ставали аргентинці.