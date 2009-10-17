Україна може зіграти матч плей-офф ЧС-2010 з футболу у Харкові

Харків. 17 жовтня. УНІАН. Збірна України зіграє матч плей-офф Чемпіонату світу з футболу у Харкові, повідомляє Kharkiv EURO. Залежно від того, хто буде суперником, матч може пройти в Донецьку або Львові.

За прогнозом столичних видань, рішення про місце проведення домашнього матчу плей-офф прийматиме виконком Федерації футболу, який, швидше за все, відбудеться наступного тижня.

Якщо збірна України гратиме зі збірною Росії, то, швидше за все, поєдинок пройде в Донецьку або Харкові. Якщо з іншими збірними - не виключено, що буде гра в Львові.

Приймаюче місто має надати гарантії місцевої влади і наявність достатньої кількості місць в готелях для приїжджих фанів обох збірних.

Чотири путівки у фінальний раунд ЧС-2010 розіграють 14 і 18 листопада збірні Греції, Португалії, Росії, Франції (перший кошик), а також Боснії і Герцеговини, Ірландії, Словенії та України (другий кошик).

Жеребкування матчів плей-офф відбудеться в Цюріху 19 жовтня.