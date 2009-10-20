На кордоні в громадянина Росії відібрали арсенал зброї

Харків. 20 жовтня. УНІАН. Харківські прикордонники затримали громадянина Росії, який незаконно ввозив в Україну зброю.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, 49-річного жителя Московської області, пасажира вантажного фургону «Фольксваген» української реєстрації, було затримано у пункті пропуску «Гоптівка» при спробі провести через кордон незадекларовані зброю, набої та спецзасоби.

Контрабандний вантаж було виявлено з допомогою службового собаки. У вантажному відділі позаду пасажирських сидінь у 2 картонних коробках росіянин віз газовий револьвер «GEBERG GR250» калібру 9 мм, споряджений 6 набоями, та ще з 2 газовими набоями поряд, електрошокер «Молния», металеві браслети, 10 набоїв з гумовою кулею, 18 мисливських набоїв, бойові набої – 2 шт. калібру 5,45 мм та по одному калібру 7,62 мм і 4,5 мм, 2 мисливські ножі та 2 магазини до карабіну «Сайга – 410 К».

Контрабандний арсенал вилучено і передано до митниці. Міру покарання затриманого визначить суд, повідомив прес-секретар.