Харків. 31 жовтня. УНІАН. Лідер Партії регіонів, кандидат у Президенти України Віктор ЯНУКОВИЧ утретє стане дідом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав у прямому ефірі харківського «7-го телеканалу», відповідаючи на питання телеглядачки про те, якою буде його політика у разі перемоги на президентських виборах у частині соціальної підтримки молодих сімей.

Відповідаючи на це питання, В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що його невістка чекає дитину, і він хотів би, щоб це був не останній онук у його сім`ї.

«Моя невістка зараз вагітна і чекає дитину. Мені вона сказала за великим секретом – це буде онук. Тобто, дасть Бог, буду втретє дідом. Буде третій онук. От і все. Але я в цьому плані вважаю, що зупинятися не можна. І я їм сказав, ви не думайте – так просто і легко мене позбутися не вийде», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.