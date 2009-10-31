Аваков дав команду ліквідувати дефіцит марлевих пов’язок

Харків. 31 жовтня. УНІАН. Харківська облдержадміністрація зробить все можливе, аби не було дефіциту марлевих пов’язок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив голова Харківської обласної державної адміністрації.

«Абсолютно очевидна ситуація, що сьогодні у продажу кількість цих масок рівна нулю і запасів цих масок немає. Чекати, що для такої великої території, якою є Харківська область і Харків, марлеві пов’язки прибудуть в достатній кількості через центральну владу, навряд чи є розумним, тому ми ухвалили рішення про виготовлення цих масок тут», - сказав А.АВАКОВ.

Як повідомив А.АВАКОВ, на обласному рівні вживаються надзвичайні заходи для того, аби забезпечити необхідну кількість марлевих пов’язок.

«Вважаю, що найближчими днями ми зуміємо наситити потребу в таких профілактичних масках. Виготовлятимемо з марлі, для чого розкриємо державний резерв і весь той запас марлі, який там є, буде використаний для пошиття масок», - зауважив А.АВАКОВ.

А.АВАКОВ додав, що сьогодні ж буде направлено лист центральним органам влади, аби одержати додатково з державного резерву запаси марлі і забезпечити пошиття необхідної кількості індивідуальних засобів захисту.

Губернатор підкреслив, що такі заходи є економічно виправданими.