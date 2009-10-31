У Харкові є лабораторія для верифікації грипу А/H1N1/

Харків. 31 жовтня. УНІАН. У Харківській області існує лабораторія, де можна діагностувати «каліфорнійський» грип А/H1N1//.

Про це кореспонденту УІНАН повідомили у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління охорони здоров’я Олександра ГАЛАЦАНА.

Він спростував загальноприйняту думку, що лише лондонська лабораторія може діагностувати «каліфорнійський» грип.

О.ГАЛАЦАН акцентував, що в Україні існує референт-лабораторія Центральної санітарно-епідеміологічної станції Міністерства охорони здоров’я України, яка спроможна діагностувати вірус, а також найсучасніші лабораторії в Харківській обласній дитячій інфекційній клінічній лікарні та в Харківському НДІ мікробіології та імунології імені І.І.Мечникова.

«На обласному рівні ми можемо діагностувати, чи це взагалі вірус грипу, і його приналежність до групи А. Завдяки лабораторії, яка в нас є, за кілька годин можна зробити висновки, чи це «каліфорнія», чи ні», – підкреслив О.ГАЛАЦАН.