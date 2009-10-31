Погода у неділю

Харків. 31 жовтня. УНІАН. Завтра в Україні збережеться холодна погода без істотних опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 1 листопада буде холодна погода без істотних опадів, лише у Криму та Приазов`ї місцями невеликі опади, ожеледь.

Температура вночі 3-8° морозу, на півночі Лівобережжя та в Карпатах до 10° морозу, у Криму та на узбережжі морів 0-5° тепла; вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті , в Криму та на Одещині 2-7° тепла, в Карпатах 2-7° морозу. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у південній та східній частині, північно-східний, у Криму та Приазов’ї місцями пориви 17-22 м/с.

У Київській області завтра збережеться холодна без істотних опадів погода з температурою вночі у Києві 4-6° морозу, вдень 0-2° тепла; по області вночі 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.