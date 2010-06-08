Над Харковом витає прообраз найбезпечнішого ядерного реактора

Харків. 8 червня. УНІАН. У Харкові побудують «прообраз» найбезпечнішого ядерного реактора.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» Іван НЕКЛЮДОВ, коментуючи результати візиту до Харкова заступника державного секретаря США Деніела РАССЕЛА та фахівців у сфері атомної енергетики, у ході якого обговорювалася реалізація домовленостей президентів США та України у ядерній сфері.

І.НЕКЛЮДОВ підкреслив, що переговори ще тривають, але висловив упевненість, що всі домовленості будуть реалізовані своєчасно.

«У відведений нашими урядами час ми зуміємо за допомогою американської сторони побудувати нову установку, нове джерело так званої підкритичної збірки, яка буде праобразом найбезпечнішого ядерного реактора майбутнього», - сказав І.НЕКЛЮДОВ.

Він наголосив, що нове устаткування дасть можливість проводити наукові дослідження дуже широкого спектру.

«Це джерело буде нами використовуватися широко для найрізноманітніших аспектів, починаючи від фундаментальних досліджень і закінчуючи отриманням практично всіх медичних ізотопів», - підкреслив І.НЕКЛЮДОВ.

Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джон ТЕФФТ зауважив, що переговори ще триватимуть, тому ще рано говорити про їх результати.

Він також повідомив, що під час поїздки до Харкова обговорив з головою облдержадміністрації Михайлом ДОБКІНИМ широке коло політичних та інших питань.

У свою чергу М.ДОБКІН позитивно оцінив хід реалізації домовленостей президентів США та України, і додав, що після їх виконання «у Харкові з’явиться найсучасніше обладнання, яке дозволить й надалі розвивати нашу фундаментальну науку».

До складу делегації США в рамках візиту в Харківську область увійшли заступник держсекретаря США Д.РАССЕЛ, виконавчий директор з питань зброї масового знищення, тероризму та зменшення загрози Ради національної безпеки США Лора ХОЛГЕЙТ, заступник міністра енергетики США Ендрю БЕНЯВСКІ, політичний радник Посольства США в Україні Колін КЛІРІ, директор офісу Міністерства енергетики США в Україні Вейн ЛІЧ та інші фахівці у сфері атомної енергетики.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня у США Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з Президентом США Бараком ОБАМОЮ заявив, що Україна відмовиться від близько 90 кг збагаченого урану. У спільній заяві глав держав, оприлюдненій за наслідками зустрічі, наголошується, що Б.ОБАМА позитивно оцінює рішення України відмовитися від усього запасу високозбагаченого урану в обмін на необхідну технічну та фінансову допомогу в цьому питанні з боку Сполучених Штатів.