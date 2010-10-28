СБУ заявляє, що надані Аваковим записи прослуховувань його телефону сфальшовані

Харків. 28 жовтня. УНІАН. Управління Служби безпеки України в Харківській області оприлюднило заяву, у якій стверджує, що надані головою обласної парторганізації «Батьківщина», кандидатом у мери Харкова Арсеном АВАКОВИМ аудіозаписи нібито незаконно прослуханих його телефонних розмов сфальсифіковані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві УСБУ в Харківській області.

«Згідно з офіційними зверненнями А.АВАКОВА до Управління СБУ в Харківській області та оприлюдненої ним інформації, в якій він звинувачує спецслужби у незаконному його прослуховуванні, Управління СБУ повідомляє, що це є фальсифікат», - сказано у заяві.

У документі зазначається, що «за результатами проведених фахівцями досліджень інформаційного носія встановлено, що поряд з аудіофайлами розмов А.АВАКОВА на носії міститься недбало знищена інформація, яка свідчить про належність магнітного носія одному з керівників ВАТ «Інвестор». Як відомо, вказана структура входить до сфери впливу А.АВАКОВА».

Управління Служби безпеки України в Харківській області звертається до А.АВАКОВА з проханням «припинити провокаційні дії та проводити подальшу роботу винятково у правовому полі».