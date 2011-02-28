Сапронов назвав «брехнею» заяву Авакова про обвал інвестицій на Харківщині

Харків. 28 лютого. УНІАН. Заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ спростував заяву керівника обласної організації ВО «Батьківщина» Арсена АВАКОВА про те, що 2010 рік «ознаменувався на Харківщині тотальним обвалом іноземних інвестицій».

Коментуючи інформагентству «SQ» невідповідність між оприлюдненими даними губернатора Михайлом ДОБКІНА і словами політика, Ю.САПРОНОВ назвав заяву А.АВАКОВА «тотальною брехнею та перекручуванням фактів».

Агентство нагадує, що у своєму звіті перед депутатами Харківської обласної ради М.ДОБКІН повідомив, що у 2010 році приріст іноземних інвестицій в економіку Харківщини становить 622,6 млн. дол., що майже на 40% більше, ніж у 2009 р., на 94,1% більше, ніж у 2008 р., і майже вдвічі більше, ніж у 2007-му.

М.ДОБКІН спрогнозував, що після офіційного опублікування Держкомстатом даних по регіонах України Харківська область опиниться в п`ятірці лідерів за приростом і, як мінімум, у трійці за загальним обсягом іноземних інвестицій. За даними Держкомстату, Харківська область посіла друге місце серед регіонів країни за приростом іноземних інвестицій і третє - за обсягом прямих іноземних інвестицій на душу населення.

За офіційними даними Головного управління статистики в Харківській області, загальний обсяг іноземних інвестицій в економіку Харківської області в 2010 р. становить 739,9 млн. дол. (позитивне сальдо - 622,6 млн. дол.), в 2009 р. - 481,3 млн. дол. (приріст - 444,8 млн. дол.), в 2008 р. - 523 млн. дол.(320,7 млн. дол.), у 2007 р. - 376,8 млн. дол. (298,3 млн. дол.), у 2006 р. - 615,82 млн. дол. (498,6 млн. дол.), у 2005 р. - 147,24 млн. дол. (80,79 млн. дол.).