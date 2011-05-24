У Харкові вкрали комплектуючі до зенітних установок на суму 712 тис. грн.
08:27, 24 травня 2011Харьків
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Розбирається військова прокуратура
Харків. 24 травня. УНІАН. Військовою прокуратурою Центрального регіону України порушено кримінальну справу стосовно технічного консультанта заступника генерального директора оборонного підприємства Харкова.
Як повідомили УНІАН у відділ зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, встановлено, що він у групі із військовослужбовцями викрав з військової частини комплектуючі до зенітних установок на загальну суму 711,9 тис. грн.
Судом задоволено подання слідчого на затримання вказаної особи, яку зараз оголошено у розшук, і доставку її в суд під вартою для вирішення питання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
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