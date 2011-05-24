У Харкові вкрали комплектуючі до зенітних установок на суму 712 тис. грн.

Харків. 24 травня. УНІАН. Військовою прокуратурою Центрального регіону України порушено кримінальну справу стосовно технічного консультанта заступника генерального директора оборонного підприємства Харкова.

Як повідомили УНІАН у відділ зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, встановлено, що він у групі із військовослужбовцями викрав з військової частини комплектуючі до зенітних установок на загальну суму 711,9 тис. грн.

Судом задоволено подання слідчого на затримання вказаної особи, яку зараз оголошено у розшук, і доставку її в суд під вартою для вирішення питання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.