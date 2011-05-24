У Харкові пройшов творчий вечір Жан-Поля Бельмондо

Харків. 24 травня. УНІАН. В рамках III Міжнародного фестивалю короткометражного кіно «Харьковская сирень» відбувся творчий вечір зірки французького кіно Жан-Поля БЕЛЬМОНДО.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, півтори години почесний гість кінофестивалю разом зі своїм другом Шарлем ЖЕРАРОМ розповідав харків`янам про свої найвидатніші ролі, поділився спогадами про цікаві випадки на зйомках, а також відповів на запитання своїх шанувальників.

Зокрема, актор розповів про ролі, які йому найбільш подобаються, відповів на запитання, як він оцінює сучасний кінематограф, а також розповів, як він готувався до виконання трюків у найбільш складних ролях.

Шарль ЖЕРАР у свою чергу повідомив, що до Харкова пан Бельмондо приїхав одразу після того, як отримав на Канському кінофестивалі почесний приз - Золоту пальмову гілку за внесок у кіномистецтво.

«І нам дуже приємно потрапити після Канського кінофестивалю до Харкова, де нас так тепло і відкрито зустрічають», - зазначив він.