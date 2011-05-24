Харківський аеропорт протестують на пропускну спроможність

Харків. 24 травня. УНІАН. 27 травня в Міжнародному аеропорту «Харків» (оператор аеропорту - компанія «Нью Системс АМ», група DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО) відбудеться офіційне тестування пропускної спроможності нового пасажирського терміналу.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі DCH, яка реалізує проекти до Євро-2012 в Харкові.

Серед головних завдань, які будуть виконані під час тесту - відпрацювання основних маршрутів руху пасажирів у новому терміналі аеропорту в звичайному та реверсивному режимі, в режимі «внутрішніх рейсів» з визначенням реальної пропускної спроможності нового терміналу «Міжнародного аеропорту Харків» під час проведення ЄВРО-2012; визначення реальної необхідної кількості місць парковки для автобусів і коучів (шатлів) на привокзальній площі в частині, яку обслуговує новий термінал.

Крім того, пройдуть відпрацювання організаційних заходів щодо перевезення великих груп уболівальників від стадіону до аеропорту і назад в реальних умовах, основних маршрутів руху уболівальників з використанням рухомого складу пасажирського електро- і автотранспорту великої місткості, заходів щодо безпеки дорожнього руху та громадського правопорядку в період здійснення перевезень великих груп уболівальників. Також планується відпрацювання диспетчерських графіків руху наземного транспорту для сполучення «Стадіон - Аеропорт - Фан-зона» і дій диспетчерських та аварійних служб обслуговування наземного транспорту в разі виникнення аварійних ситуацій.

Як повідомлялося раніше, що 27 квітня 2011 року в Міжнародному аеропорту «Харків» уже відбувся пре-тест пропускної спроможності нового пасажирського терміналу. Захід пройшов у рамках підготовки об`єкту до прийому уболівальників Євро-2012, які прибудуть до Харкова на матчі турніру наступного року. За оцінками організаторів заходу, пре-тест пройшов успішно, хронометраж підтвердив готовність харківського аеропорту до фінального тестування.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» (www.airportkharkov.com) - один з найважливіших об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються в рамках підготовки до проведення фінальних ігор Чемпіонату Європи з футболу 2012 р. Проект стартував 1 квітня 2008 р., коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, президент - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ) виграла конкурс на оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту. Реконструкція об’єкту проводиться у форматі приватно-державного партнерства. Модернізація аеровокзального комплексу (включаючи будівництво двох нових терміналів) і впорядкування прилеглої території здійснюється за рахунок інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО. Реконструкція аеродромного комплексу, включаючи будівництво нової злітно-посадочної смуги, фінансується за рахунок коштів держбюджету України.

Група компаній DCH (www.dch.com.ua) - одна з найбільших бізнес-груп України, що має в своєму розпорядженні активи різної галузевої приналежності. Бенефіціар - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, впливовий український бізнесмен, входить в ТОП-10 найбільш спроможних українців (за версією українського журналу «Форбс», 2011 р.), генеральний інвестор підготовки Харкова до Євро-2012. Вклав у підготовку міста до турніру понад 250 млн. дол.