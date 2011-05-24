Харків. 24 травня. УНІАН. Єдиний дозвільний центр у Харкові відкриється 30 травня.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував у ході наради щодо участі територіальних дозвільних органів у роботі Єдиного дозвільного центру в Харкові губернатор Михайло ДОБКІН.

За його словами, різні дозволи зможуть отримувати як жителі Харкова, так і області.

«Дата відкриття центру була перенесена не тільки тому, що там не готові були до 4 травня всі будівельні роботи, але ще й тому, що не готова була сама система. А 30 травня, коли ми будемо відкривати цей центр, я сподіваюся, що ми зможемо своїми очима побачити цю систему в дії», - сказав М.ДОБКІН.