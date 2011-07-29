На Харківщині протягом доби сталося дві лісові пожежі – МНС

Харків. 29 липня. УНІАН. На Харківщині протягом доби сталося дві низові пожежі у хвойному лісі.

Як повідомив кореспондентові УНІАН помічник начальника Головного управління МНС України у Харківській області Ігор ЛУПАНДІН, займання сталися в Двурічанському та Нововодолазькому районах області.

Низове займання хвої у Двурічанському районі загальною площею близько 300 кв. метрів було ліквідоване за допомогою пожежної автоцистерни Двурічанського лісництва протягом кількох годин. Займання на території Нововодолазького району загальною площею 1200 кв. метрів ліквідоване силами пожежних підрозділів Старовірівського лісництва.

І.ЛУПАНДІН зауважив, що пожежні підрозділи МНС на місце події не викликалися.

Він наголосив, що на сьогодні відвідування хвойних лісових насаджень на території області заборонене у зв’язків із підвищеним ступенем пожежної небезпеки. Втім, за попередніми даними, «причиною лісових пожеж став людський фактор».

Крім цього, протягом останньої доби на території області сталося 8 пожеж і загорянь сухої трави та сміття. Зокрема, 28 липня о 18.40 пожежно-рятувальний підрозділ з Лозової виїхав на гасіння пожежі, що сталася за межами села Арсенальне. На відкритій території горіла суха трава та сміття на площі близько 1 гектара. О 19.50 вогонь був ліквідований.

Інше загоряння сталося 28 липня о 19.36 поблизу Ізюму. Там горіло сміттєзвалище на площі 1 гектар . Пожежа була локалізована о 20.05, але роботи з ліквідації локальних осередків вогню продовжувались до 01.25 29 липня. Причина пожеж встановлюється.

У цілому протягом останньої доба підрозділи МНС Харківської області за сигналом «Тривога» виїжджали 21 раз. На ліквідацію пожеж –17 виїздів (11 - в місті, 6 - в області). На ліквідацію надзвичайних подій – 4 виїзди (2 - в місті, 2 - в області).