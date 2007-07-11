У Харкові тривають переговори щодо відродження аеропорту

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, міський голова Михайло ДОБКІН мав зустріч з директором АКП «Міжнародний аеропорт Харків» Віталієм БУРОЮ, колективом підприємства, а також із потенційним інвестором аеропорту Олександром ЯРОСЛАВСЬКИМ.

За словами М.ДОБКІНА, переговори з інвесторами, які могли б «вдихнути друге життя» в харківський аеропорт, тривають давно: у числі кандидатів були російські, чеські та китайські бізнесмени. Проте найреальніші пропозиції були зроблені саме бізнесмен О.ЯРОСЛАВСЬКИМ. Найближчим часом міська влада має намір обговорити всі можливі варіанти співпраці, погодити всі умови, на яких будуть здійснюватися інвестиції.

Прес-служба нагадує, що раніше вже повідомлялося, що О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ готовий вкласти в харківське підприємство близько 200 млн. дол.

Йдеться про будівництво нового пасажирського терміналу і реконструкцію злітно-посадкової смуги. Ці роботи, підкреслив М.ДОБКІН, мають бути завершені протягом трьох найближчих, після укладання договору, років. Що ж до створення авіакомпанії, то «це питання поки залишається відкритим». Для того щоб забезпечити гідну рентабельність перевезень, необхідно забезпечити пасажиропотік на рівні 800 тис. – 1 млн. чоловік на рік, уточнив міський голова, поки ж маємо, максимум, не більше 200 тис. Водночас мер відзначив, що, безумовно, створення харківської авіакомпанії дасть серйозний поштовх розвитку відповідному бізнесу.

На запитання про те, як відреагував колектив на теоретичні пропозиції щодо вдосконалення роботи підприємства, М.ДОБКІН повідомив: «Там зібралися професіонали, люди, які живуть безпосередньо цими проблемами, і мені з ними спілкуватися було дуже легко, тому що пояснювати особливо нічого не треба. Всі чудово розуміють: щоб розвиватися і робити якісь кроки вперед, щоб мати у Харкові сучасний аеропорт, необхідні серйозні капіталовкладення. Навіть ремонтні роботи, які ми зобов`язані проводити в аеропорту, щоб забезпечити безпечні авіаперевезення, нам сьогодні не по кишені. Тільки на ремонт злітно-посадкової смуги і стоянки літаків необхідно 50-60 млн. грн.».

М.ДОБКІН також повідомив, що сьогодні, в процесі переговорів із О.ЯРОСЛАВСЬКИМ, будуть закріплені вимоги міста, які повинні бути враховані при реалізації даного проекту, а також інші нюанси. Зокрема, сказав мер, що в процесі реконструкції підприємство розширюватиметься, і на ньому будуть створені додаткові робочі місця.