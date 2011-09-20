На Харківщині до кінця року місця в дитсадках отримають до 900 дітей - Добкін

Харків.20 вересня. УНІАН. В Харківській області до кінці 2011 року місця в дитсадках отримають близько 900 дітей.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував губернатор Михайло ДОБКІН, під час прямої телефонної лінії газети «Вечірній Харків», коментуючи надходження з держбюджету коштів для потреб області.

Загалом, за словами М.ДОБКІНА, на розвиток Харківської області у 2011 році було виділено значно більше коштів з державного бюджетук, ніж у попередні роки.

«Сьогодні Харків і область, - сказав М.ДОБКІН, - вже отримали фінансування від Кабміну в розмірі близько 500-600 мільйонів гривень на всі проекти без урахування Євро. Хіба можна ці суми зіставити з обсягами 2009 року, коли максимальне фінансування від уряду всіх галузей - охорони здоров`я, ЖКГ, освіти - становило близько 1,5 млн. гривень на півторамільйонне місто?».

«Завдяки цьому, - зазначив губернатор - у нас з`явилися нові дороги - і в місті, і в області; ми закупили медтехніку - на 75 мільйонів у минулому році і на 60 мільйонів в цьому, робимо ремонти в школах, будуємо дитячі сади».

Нові дитячі садки, повідомив М.ДОБКІН, «ми будемо відкривати і в Богодухівському, і в Харківському районах - всього по області і в Харкові близько 40 установ. Лише до кінця року у нас з`явиться нових садів і груп майже на 900 діток, не враховуючи вже відкритих».