Тренера хокейного клубу «Дружба-78» Єрьоміна взято під варту

Харків. 26 липня. УНІАН. У середу ввечері, 25 липня, було взято під варту тренера хокейного клубу «Дружба-78» Володимира ЄРЬОМІНА, який 23 липня повернувся зі своєю командою в Україну з міжнародного турніру «One Hockey» у Філадельфії (США).

Як повідомив кореспонденту УНІАН авдокат Юрій ВИШНЕВЕЦЬКИЙ, після затримання у середу В.ЄРЬОМІНА Київський расуд м. Харкова ухвалив змінити йому запобіжний захід з підписки про невиїзд на утримання під вартою.

За словами адвоката, В.ЄРЬОМІНА було взято під варту і з залу суду переміщено до Харківського слідчого ізолятора. Підставою для цього стало порушення ним підписки про невиїзд, яку він давав у зв’язку з кримінальною справою, по якій проходить як обвинувачуваний у хуліганстві і нанесенні тілесних ушкоджень.

Ю.ВИШНЕВЕЦЬКИЙ вважає, що В.ЄРЬОМІН формально порушив закон, але, на його думку, слідчі і суд могли б взяти до уваги те, що під час його від’їзду у Сполучені Штати «не відбувалися слідчі і процесуальні дії в рамках кримінальної справи», тренер «не намагався втекти з країни». А отже, зазначив адвокат, «не було достатніх підстав для обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою», і саджати В.ЄРЬОМІНА в СІЗо «не було обов’язковим».

Крім того, Ю.ВИШНЕВЕЦЬКИЙ побачив порушення судді в тому, що останній «безпідставно відмовив у допуску до участі у справі другого адвоката і тим самим порушив право обвинувачуваного на захист».

У зв’язку з цим, повідомив адвокат, сьогодні буде подано апеляцію на «незаконне і необгрунтоване», як він вважає, рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, батьки хокеїстів «Дружби-78» нещодавно заявили, що хочуть захистити своїх дітей від свавілля чиновників і мають намір просити їм притулку у Сполучених штатах Америки. Батьки вважають, що затримання В.ЄРЬОМІНА пов’язане більше із цим.

Довідка УНІАН. В.ЄРЬОМІН звинувачується органами досудового слідства у тому, що в серпні 2006 р. у приміщенні Харківської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву (СДЮСШОР) начебто «у групі з іншими особами скоїв злісне хуліганство», причинивши при цьому двом потерпілим легке і середньої важкості тілесні ушкодження.

У кримінальній справі проходять також ще два тренери «Дружби-78»: Олег ЧЕКРИШОВ та головний тренер Іван ПРАВИЛОВ.

В.ЄРЬОМІН, О.ЧЕКРИШОВ та І.ПРАВИЛОВ звільнені з роботи в СДЮСШОР. Одночасно вони є тренерами молодіжної збірної України з хокею, яка виступала на чемпіонатах світу.

Справа пов’язана з інцидентом у серпні 2006 року в приміщенні Харківської СДЮСШОР, коли з боку керівника школи був застосований газовий пістолет під час конфлікту, який виник між тренерами, батьками, дітьми з «Дружби-78» та керівниками школи.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня 2007 р. батьки вихованців «Дружби-78» оприлюднили відкритий лист до громадськості, у якому заявили, що вимушені звернутися до Посольства США в Україні з проханням надати притулок своїм дітям у цій країні.

Звернутися з таким листом, заявили батьки, їх змусила кризова ситуація, що склалася навколо «Дружби-78» впродовж останніх років. Батьки називають численні, як вони вважають, порушення з боку керівництва школи, зокрема, самовільне будівництво нецільових приміщень, необгрунтоване використання бюджетних коштів, гоніння і незаконні звільнення з роботи керівника і головного тренера «Дружби-78» І.ПРАВИЛОВА та декількох наставників, порушення проти них кримінальної справи.

Автори листа відзначають, що їхні звернення в органи влади, зокрема, до міського голови Харкова Михайла ДОБКІНА, щодо «всіх перерахованих фактів» були проігноровані.

«Дружба-78» є чемпіоном і срібним призером України (2005-2006, 2006-2007) і переможцем багатьох міжнародних турнірів. Деякі вихованці «Дружби-78», зокрема, Дайнюс ЗУБРУС, виступають за різні клуби НХЛ у США і Канаді. Кілька років тому у хокейному середовищі виник конфлікт у зв`язку із забороною тодішньому капітанові і нападнику «Дружби-78» Єлизаветі РЯБКІНІЙ, а також нападнику команди Вікторії МИКОЛЕНКО брати участь у чоловічих чемпіонатах України. Восени 2005 р. близько 20 юних вихованців «Дружби-78», зокрема Є.РЯБКІНА і В.МИКОЛЕНКО, виїхали з України для продовження навчання в приватних коледжах США.