Авіаперевізник «Аероміст-Харків» позбавлений сертифіката

Державна авіаційна адміністрація (Державіаадміністрація) України заборонила польоти шляхом припинення дії сертифікату екплуатантів трьом авіакомпаніям: «Українсько-Середземноморські авіалінії», ТОВ авіакомпанія «Балтика» і ТОВ «Аероміст «Харків».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив керівник Державіаадміністрації Анатолій КОЛЕСНИК.

Він зазначив, що найрезонанснішою в цьому списку є справа з третім за обсягами пасажирських перевезень перевізником – авіакомпанією «Українсько-Середземноморські авіалінії».

За даними А.КОЛЕСНИКА, за авіакомпанією були помічені недоліки, тому з 18 по 23 липня була проведена позапланова інспекція цієї авіакомпанії, в ході якої виявлено ряд грубих порушень безпеки польотів і ухвалено рішення припинити сертифікат цієї компанії з 27 липня.

Зокрема, за даними А.КОЛЕСНИКА, сертифікаційна комісія встановила системний підхід при маскуванні фактів порушень безпеки польотів. Як приклад він навів численні випадки перевищення норм робочого часу. Зокрема, робочий час пілотів і бортпровідників часто становив 14-24 години за робочу зміну при нормі 12 годин. Крім того, безперервна робота пілотів цієї авіакомпанії без вихідних триває 7-9 робочих днів з перервою на відпочинок менше 8 годин.

Таким чином, зазначив А.КОЛЕСНИК, фізична втома членів екіпажу неодноразово призводила до серйозних інцидентів (катастрофа в Трабзоні із загибеллю 62 іспанських миротворців).

Крім того, керівник Державіаадміністрації повідомив, що технічний стан літаків цієї авіакомпанії не відповідає міжнародним і національним стандартам безпеки. Зокрема, вони часто ламаються, ремонтуються.

Як нагадав А.КОЛЕСНИК, Італія і Німеччина вже заборонили «Українсько-Середземноморським авіалініям» виконувати польоти в ці країни.

Крім того, інспекція SAFA повідомила Єврокомісію про можливість внесення цієї компанії в «чорний список».

Водночас А.КОЛЕСНИК повідомив, що вчора, 25 липня, в ході обнародування рішення комісії щодо припинення дії сертифікату керівник авіакомпанії «Українсько-Середземноморські авіалінії» надав ухвалу Господарського суду м. Києва, що забороняє Державіаадміністрації припиняти дію сертифікату експлуатанта, припиняти дію ліцензії з перевезення пасажирів і якимось чином обмежувати її рейси.

Таким чином, зазначив А.КОЛЕСНИК, ухвала суду заважає Державіаадміністрації виконувати свою роль, контролювати авіакомпанії, в зв`язку з чим адміністрація готує оскарження в цей же суд. Крім того, повідомив він, Державіаадміністрація звернеться у Вищу раду юстиції. «Ми пишемо у Вищу раду юстиції, вважаємо, що суддя перевищив свої повноваження», - зазначив А.КОЛЕСНИК.

За його словами, щодо двох інших авіакомпаній питань немає, дію їх сертифікатів припинено. Зокрема, за його даними, «Аероміст «Харків» протягом трьох місяців не здійснює польоти, а авіакомпанія «Балтика», що займається перевезеннями вантажів у Перу, не може здійснювати польоти через стан своїх літаків.

А.КОЛЕСНИК додав, що «ухвалено рішення провести додаткові перевірки всіх провідних авіакомпаній, що здійснюють пасажирські перевезення, за тими фактами, які були виявлені при перевірці «Українсько-Середземноморських авіаліній».

Довідка УНІАН. «Українсько-Середземноморські авіалінії» - третій перевізник по Україні, володіє 8 літаками; авіакомпанія «Балтика» експлуатувала останнім часом один Ан-26, ще один перебував на ремонті, також авіакомпанія має два вертольоти; «Аероміст «Харків» раніше здійснювала пасажирські перевезення, в її парку було три Ан-140.