Сьогодні азербайджанці святкують День Республіки

Харьков. 28 мая. УНИАН. Сегодня, 28 мая, Азербайджан отмечает День Республики - праздник восстановления государственной независимости этой кавказской страны.

Празник связан с провозглашением 28 мая 1918 года Азербайджанской Демократической Республики, которая стала первой демократической республикой не только в Азербайджане, но и на всем Востоке. С 1990 года он отмечается в Азербайджане на государственном уровне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской областной организации «Диаспора Азербайджана», соотечественников с праздником поздравил руководитель организации Фикрат Велиев.

Он пожелал землякам благополучия, а также напомнил о станицах истории соей страны.

«Образование Азербайджанской Демократической Республики в 1918 году, - говорится в обращении, - является ярчайшей страницей в истории Азербайджана. И последующие годы, десятилетия составляют значительные этапы жизни страны, ознаменованные яркими событиями, большими достижениями азербайджанского народа. Именно все это, вместе взятое, и создало экономический, интеллектуальный и культурный потенциал нынешнего независимого Азербайджана.

Безусловно, объективное научное изучение деятельности Азербайджанской Демократической Республики является одной из важнейших задач сегодняшней исторической науки. В этой связи заслуживает внимания классическое высказывание Президента Республики о том, что молодежь, не знающая свою историю, не может быть настоящим патриотом и по-настоящему любить свой народ.

Разумеется, при изучении истории Азербайджанской Демократической Республики следует избегать одностороннего подхода к историческим фактам и событиям, остерегаться тенденции абсолютизирования, избегать крайностей в оценке деятельности государства. Азербайджанская Демократическая Республика, неразрывно связанная с национально-освободительным движением, явилась его закономерным результатом. В новых исторических условиях она продемонстрировала стремление к реализации поставленных перед ней эпохальных задач и добилась значительных достижений на этом пути.

Создание и деятельность Демократической Республики впервые показали миру самостоятельность Азербайджана, претворение в жизнь свободолюбивых надежд азербайджанского народа, кровно связанного со своей государственностью.

Расширившееся в начале 20 века в Азербайджане национально-освободительное движение находилось под сильным влиянием идей национальной консолидации, свободы и единства тюркского мира. По сравнению с происламскими тенденциями и лозунгами, в общественной мысли тюркская ориентация все более брала вверх. Руководители национального движения, опираясь на историко-культурные традиции азербайджанского народа, разработали в качестве идеологии этого движения учение об азербайджанизме, которое вобрало в себя как восточные идеи о рациональном устройстве общества, так и западные культурно-демократические ценности.

Идейная эволюция азербайджанского национального движения, его приверженность национальным духовным традициям, новым историческим ценностям нашли свое отражение в символике азербайджанского флага».