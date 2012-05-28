За збут наркотиків судитимуть жінку-міліціонера

Харків. 28 травня. УНІАН. На Харківщині за збут наркотиків судитимуть міліціонера.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника слідчого відділу прокуратури області Миколу Желякова.

За його даними, жінка-капітан міліції, колишня начальниця штабу одного з райвідділів міліції Харківської області обвинувачується в незаконному збуті наркотичної речовини – канабісу.

Слідче управління прокуратури Харківської області з обвинувальним висновком направило кримінальну справу до суду для розгляду по суті. Екс-правоохорониці загрожує позбавлення волі терміном від 6 до 10 років з конфіскацією майна.