«Металіст» піднімається до рівня європейських клубів - Марко ван Бастен

Харків. 26 листопада. УНІАН. Харківський «Металіст», як і деякі провідні українські футбольні клуби, піднімається сьогодні до рівня сучасних європейських команд.

Про це сказав легендарний футболіст, тренер голландського клубу «Херенвен» Марко Ван Бастен, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про те, як він оцінює гру харківського «Металіста» в Лізі Європи, як цей клуб виглядає на тлі європейських команд та які, на його погляд , перспективи «Металіста» в нинішньому сезоні Ліги Європи.

За словами М. Ван Бастена, піднятися до рівня європейського футболу українським клубам дозволяє зокрема те, що багато бізнесменів роблять належні фінансові вливання в команди: «Багато впливових людей вкладають фінанси у футбол в Україні і роблять клуби все сильнішим і сильнішим і все більше приводять їх до рівня вже існуючих клубів у Європі».

Колишній головний тренер збірної Голландії і колишній наставник «Аякса» відзначив при цьому, що йому подобається український чемпіонат, і він вважає його цікавим.

«У цієї країни велике футбольне майбутнє. У них є відмінні нові стадіони у зв`язку з попереднім чемпіонатом Європи, це добре для майбутнього розвитку », - передає слова М. Ван Бастена його менеджер Перрі Оверім (Perry Overeem).

Колишній форвард збірної Голландії дійсно визнав блискучим гол нападника «Металіста» Тайсона у ворота норвезького «Русенборга» в матчі групового турніру Ліги Європи, що відбувся 8 листопада у Харкові. М. Ван Бастен навіть вважає гол Тайсона більш красивим. У випадку з Марко, його гол був іншим, але був забитий в дуже важливий момент і в дуже важливому матчі.

Відповідаючи на запитання про те, як він оцінює рівень спортивної майстерності Тайсона і що б хотів побажати цьому молодому футболістові, М. Ван Бастен зазначив, що, судячи з усього, «кар`єра Тайсона піде добре і цей гол також цьому трохи посприяє».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА