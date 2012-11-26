«Металіст» піднімається до рівня європейських клубів - Марко ван Бастен

18:23, 26 листопада 2012
Харьків
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Ярославський добре вкладає

Харків. 26 листопада. УНІАН. Харківський «Металіст», як і деякі провідні українські футбольні клуби, піднімається сьогодні до рівня сучасних європейських команд.

Металіст Аустрія 30.11.11 4:1 Фото Андрія КРАВЧЕНКА

Про це сказав легендарний футболіст, тренер голландського клубу «Херенвен» Марко Ван Бастен, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про те, як він оцінює гру харківського «Металіста» в Лізі Європи, як цей клуб виглядає на тлі європейських команд та які, на його погляд , перспективи «Металіста» в нинішньому сезоні Ліги Європи.

За словами М. Ван Бастена, піднятися до рівня європейського футболу українським клубам дозволяє зокрема те, що багато бізнесменів роблять належні фінансові вливання в команди: «Багато впливових людей вкладають фінанси у футбол в Україні і роблять клуби все сильнішим і сильнішим і все більше приводять їх до рівня вже існуючих клубів у Європі».

Колишній головний тренер збірної Голландії і колишній наставник «Аякса» відзначив при цьому, що йому подобається український чемпіонат, і він вважає його цікавим.

«У цієї країни велике футбольне майбутнє. У них є відмінні нові стадіони у зв`язку з попереднім чемпіонатом Європи, це добре для майбутнього розвитку », - передає слова М. Ван Бастена його менеджер Перрі Оверім (Perry Overeem).

Колишній форвард збірної Голландії дійсно визнав блискучим гол нападника «Металіста» Тайсона у ворота норвезького «Русенборга» в матчі групового турніру Ліги Європи, що відбувся 8 листопада у Харкові. М. Ван Бастен навіть вважає гол Тайсона більш красивим. У випадку з Марко, його гол був іншим, але був забитий в дуже важливий момент і в дуже важливому матчі.

Відповідаючи на запитання про те, як він оцінює рівень спортивної майстерності Тайсона і що б хотів побажати цьому молодому футболістові, М. Ван Бастен зазначив, що, судячи з усього, «кар`єра Тайсона піде добре і цей гол також цьому трохи посприяє».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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