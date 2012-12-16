Слідство розглядає три основні версії вбивства родини харківського судді

Харків. 16 грудня. УНІАН. Слідство розглядає три основні версії вбивства судді Фрунзенського районного суду Харкова Володимира Трофимова та членів його родини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові сказав генеральний прокурор України Віктор Пшонка.

Він повідомив, що слідчо-оперативна група, яка займається розслідуванням справи, висунула такі основні версії: вбивство пов’язане з професійною діяльністю судді, вбивство з метою заволодіння майном потерпілого, вбивство на замовлення.

В.Пшонка зазначив, що слідство не буде відкидати інших версій, які можуть виникнути під час розслідування злочину.

«Ми не відкидаємо й інші робочі версії, які будуть виникати в ході розкриття злочину», - сказав Генпрокурор.

Він повідомив, що вбивство родини судді відбулося між 8.30 та 10.30 15 грудня.

За даними В.Пшонки, на цей час призначено понад 30 експертиз.

За попередньою інформацією, злочинців було двоє, і вони завчасно готувалися до скоєння цього злочину.

У свою чергу міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко повідомив, що слідчі не виявили видимих ознак злому замків на дверях квартири судді.

В.Захараченко зазначив, що вбитий суддя займався колекціонуванням монет військових нагород та фарфорових статуеток, був відомим навіть поза межами України нумізматом.

Міністр повідомив, що зараз проводиться інвентаризація колекції загиблого, вивчається реєстр колекції, вилучені електронні носії, опитуються свідки, які знали про склад колекції.

В.Захарченко відмітив, що за попередньою інформацією, деякі речі з колекції В.Трофимова зникли.

В.Пшонка також додав, що слідчо-оперативна група вивчає всі винесені суддею вироки, особливо в розглянутих ним тяжких злочинах.

За словами В.Захарченка, зараз проводиться поквартирний та подомовий обхід можливих свідків злочину. «Цікава інформація вже є», - сказав він.

Міністр зазначив, що одразу після повідомлення про злочин до його розкриття були задіяні 34 слідчих органів внутрішніх справ, 15 працівників прокуратури, оперативні працівники міліції.

Генеральний прокурор додав, що до слідчо-оперативної групи, яка займається розслідуванням цього резонансного злочину для координації розслідування, залишені представники центральних правоохоронних відомств. Про діяльність слідчо-оперативної групи сьогодні буде поінформований Президент України Віктор Янукович.

Голова Служби безпеки України Ігор Калінін зазначив, що у розслідуванні злочину задіяні експерти СБУ та оперативні співробітники, які допоможуть з’ясувати особисті зв’язки загиблих.

Голова Апеляційного суду Харківської області Андрій Солодков зазначив, що у загиблого судді залишилися 90-річна матір та 86-річний батько, їм зараз надається необхідна психологічна допомога.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 15 грудня, у власній квартирі були виявлені обезголовлені тіла судді Фрунзенського райсуду Харкова Володимира Трофимова, його дружини Ірини Трофимової, їхнього сина Сергія, а також його цивільної дружини.