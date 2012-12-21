В Харківській області працює 185 пунктів обігріву

Харків. 21 грудня. УНІАН. У населених пунктах Харківської області відкрито 185 пунктів обігріву, з них 6 наметових та 179 стаціонарних.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Департаменті цивільного захисту Харківської облдержадміністрації, за останню добу по допомогу звернулося 153 людини.

Всього за період холодів по допомогу звернулося 396 осіб.

У прес-службі Харківської міськради зазначили, що у Харкові, з початку роботи пунктів обігріву, починаючи з 17 грудня, пункти обігріву відвідали 366 мешканців міста.

За даними Департаменту праці та соціальної політики, з неділі в місті працюють шість пунктів обігріву - намети знаходяться біля станцій метро «Пролетарська», «Героїв Праці», «Холодна Гора», «Центральний ринок» та на території ТЦ «Барабашове». Крім того, намет встановили в районі вулиці Одеської, найближчим часом ще один пункт буде розбитий на Кінному ринку.



У пунктах бажаючі можуть зігрітися, випити чаю і підкріпитися продуктами швидкого приготування.



Крім того, в пункті безкоштовного харчування на вул. Гвардійців Залізничників, який також відкритий 17 грудня, видано 252 гарячих обідів. Ще 223 людини обігріли у Міському центрі реінтеграції бездомних та безпритульних громадян.