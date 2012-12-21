В селі Жовтень вибух газу: постраждала жінка

Харків. 21 грудня. УНІАН. У селі Жовтень Сахновщинського району внаслідок вибуху в одному з приватних будинків газового балону постраждала жінка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Сахновщинського району Івана Тарасова, вибух із подальшим загорянням будинку стався вчора, 20 грудня, близько 3.00.

За даними прокурора, газовий балон у будинок 38-річної постраждалої привіз її знайомий, звернувши увагу на неполадки в роботі газової плити. І.Тарасов зазначив, що вночі з балону стався витік газу, і коли жінка ввімкнула в приміщенні світло, стався вибух.

Внаслідок вибуху та пожежі жінка отримала термічні опіки другого та третього ступенів – у неї обгоріло 90% поверхні тіла. Зараз постраждала перебуває в Харківській міській лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Стан її здоров’я тяжкий.