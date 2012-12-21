Добкін: 2012 рік був для Харківської області роком розвитку

Харків. 21 грудня. УНІАН. Роком розвитку для Харківської області назвав 2012 рік голова облдержадміністрації Михайло Добкін.

Про це губернатор сказав сьогодні на прес-конференції, підбиваючи підсумки року.

За словами М.Добкіна, цього року Харківська область досягла гарних показників у різних сферах, незважаючи на складне економічне становище в країні і в світі в цілому.

«2012 рік був для нашого регіону роком розвитку, незважаючи на всі труднощі. Всі соціальні зобов`язання, які брала на себе держава, були виконані, хоча економічна ситуація дуже непроста. Але 2012 рік ми завершуємо і можемо всією громадою занести його в актив, і не тільки тому, що ми успішно провели Євро-2012, а й тому, що всі разом вміємо справлятися з тими викликами і труднощами, які в цей неспокійний час виникають практично на кожному кроці», - сказав М.Добкін.